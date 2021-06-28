МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник на опасениях распространения нового штамма коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи мало меняется в начале торгов

По состоянию на 11.20 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,42%, до 7104,74 пункта, французский CAC 40 на 0,33%, до 6600,96 пункта, немецкий DAX — на 0,07%, до 15599,7 пункта.

Инвесторы на европейских фондовых биржах с опасениями восприняли распространение нового штамма Covid-19 "Дельта", которые ставит под угрозу темпы восстановления экономики, а также может привести к введению новых ограничений на передвижение.

При этом немецкий DAX поддерживается данными индекса импортных цен Германии, который в мае увеличился на 1,7% по сравнению с показателем апреля, а в годовом выражении поднялся на 11,8%. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 1,4% и 11,3% соответственно.

Такой сильный рост импортных цен расценивается как признак экономического восстановления. "Столь высокие темпы ежегодного изменения обусловлены очень низкими ценами в мае 2020 года, которые были вызваны падением спроса, связанным с коронавирусом, и сильным избытком предложения по всей Европе", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Destatis.