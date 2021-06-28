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https://1prime.ru/Financial_market/20210628/834052457.html
Фьючерсы на фондовые индексы США в основном снижаются
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Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в понедельник, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.26 мск фьючерс на промышленный индекс... ПРАЙМ, 28.06.2021
фьючерсы, сша, биржи, торги, новости, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в понедельник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,16%, до 34279 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — растет на 0,15%, до 14361,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — снижается на 0,04%, до 4269,88 пункта.
Динамика фьючерсов на фондовые рынки США указывает на то, что рынки могут открыться снижением.
Впрочем, инвесторы с оптимизмом оценивают ситуацию с восстановлением экономики после пандемии коронавируса. Поэтому снижение основных фондовых индексов США, если и произойдёт сегодня, будет временным.
"Восстановление должно продлиться еще долго, а рост экономики по-прежнему силен", — сказал газете Wall Street Journal старший аналитик Danske Bank Франк Оланд (Frank Øland).