МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии закрылись в основном коррекционным снижением

По состоянию на 13.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,16%, до 34279 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — растет на 0,15%, до 14361,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — снижается на 0,04%, до 4269,88 пункта.

Динамика фьючерсов на фондовые рынки США указывает на то, что рынки могут открыться снижением.

Впрочем, инвесторы с оптимизмом оценивают ситуацию с восстановлением экономики после пандемии коронавируса. Поэтому снижение основных фондовых индексов США, если и произойдёт сегодня, будет временным.

"Восстановление должно продлиться еще долго, а рост экономики по-прежнему силен", — сказал газете Wall Street Journal старший аналитик Danske Bank Франк Оланд (Frank Øland).