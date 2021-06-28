МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем мало меняется к доллару и евро, торгуясь недалеко от уровней предыдущего закрытия на стабильной динамике цен на нефть марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.12 мск понедельника растёт на 1 копейку, до 72,21 рубля, курс евро — снижается на 5 копеек, до 86,18 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,25%, до 75,19 доллара за баррель, продолжая находиться в районе многомесячных максимумов.

СТАБИЛЬНА НЕФТЬ — СТАБИЛЕН РУБЛЬ

Курс рубля в понедельник днем мало меняется и торгуется в достаточно узком диапазоне: 72,09-72,29 рубля в паре с долларом и 86,08-86,37 рубля — с евро.

Глава Банк России Эльвира Набиуллина ранее в понедельник заявила в интервью Блумбергу, что в июле регулятор может рассмотреть повышение ключевой ставки шагом от 0,25 до 1 процентного пункта.

Данные инфляционных ожиданий населения, предприятий и представителей розничной торговли дают дополнительные основания ожидать, что в июле ставка ЦБ будет повышена на 50 базовых пунктов, считают аналитики "Сбербанка КИБ" Игорь Рапохин и Алиса Закирова. При этом не исключено, что регулятор, возможно, рассмотрит еще более значительные изменения, как и на предыдущем заседании в июне, добавляют они.

Курс рубля на заявление не отреагировал. Игроки рынка ожидают новостей от ОПЕК+.

"Трейдеры ожидают решений по итогам встречи министров стран-участниц ОПЕК+ 1 июля, в то время как прогнозы в отношении рынка энергоносителей на второе полугодие все больше смещаются в сторону увеличения спроса и дефицита предложения", — отмечает Антон Старцев из компании "МКБ Инвестиции".

Если в ближайшие дни на рынке нефти не произойдет обвала, нефть марки Brent закроет в плюсе пятый квартал подряд, указывает аналитик.

"Затяжной повышательный тренд отчасти объясняется "эффектом низкой базы" (заметным падением цен во время первых локдаунов), но его нельзя назвать спекулятивным – рост спроса по мере снятия ограничений в развитых странах дает основания для изменения оценок в отношении степени и сроков перехода рынка к балансу или даже дефициту", — добавляет он.

В то же время ограничивающим для роста рубля фактором остается распространение штамма коронавируса "дельта".

ПРОГНОЗЫ

В этот понедельник, 28 июня, уплачивается налог на прибыль, после чего рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода, указывает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

Поэтому она ожидает, что курс пары "доллар-рубль" перейдет к умеренному росту, но при отсутствии негативных внешнеполитических новостей он должен остаться в диапазоне 71,5-73 рубля за доллар.

В среду и в четверг (1 июля) "Роснефть" и ММК выплатят дивиденды на сумму соответственно 74 миллиарда рублей и 20 миллиардов рублей, при этом в конце квартала может активизироваться спрос на иностранную валюту, отмечает Юрий Попов из "Сбербанка КИБ".

Кроме того, сегодня минфин Казахстана может конвертировать в иностранную валюту средства на сумму 40 миллиардов рублей, которые были привлечены в результате размещения облигаций в пятницу, также указывает он.

В результате рубль может подешеветь до 72,5 рубля за доллар, указывает аналитик.