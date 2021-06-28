События в сфере бизнеса и макроэкономики 29 июня
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (май)
|1,09
|1,08
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (май)
|11,9%
|7,9%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июнь)
|1,8%
|0,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июнь)
|10,9%
|13,7%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|2,7%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь)
|2,4%
|2,4%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,5%
|0,4%
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (апрель)
|13,3%
|14,5%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (июнь)
|117,2
|119
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-7,199 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Абрау-Дюрсо — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 12.07.2021)
|1,03 — див-д 2019
|2,86 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|ФСК ЕЭС — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 16.07.2021)
|0,00880960765 (9м2019) + 0,009494338212 (фин) — див-д 2019
|0,016132865449 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Россети Ленэнерго — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 18.06.2021)
|0,0947 (ао), 13,6226 (ап) — див-д 2019
|0,2626 (ао), 15,1688 (ап) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210628/834053933.html