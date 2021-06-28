МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник, инвесторы находятся в ожидании ряда макроэкономических статданных по стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.32 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,01%, до 34437,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,66%, до 14450 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,15%, до 4286,9 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании данных о числе рабочих мест в частных компаниях США, которые будут опубликованы в среду аналитической компанией Automatic Data Processing (ADP). Аналитики ожидают увеличения показателя на 600 тысяч за месяц.

В четверг также будет известно число первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю. Ожидается, что показатель снизился на 25 тысяч, до 386 тысяч.

Одним из главных событий этой недели будет публикации статданных по безработицы в США в июне. Аналитики полагают, что показатель в стране снизился до 5,7%.

По словам аналитика Nordea Себастьяна Гали (Sebastien Galy), которые приводит газета Wall Street Journal, уровень занятости может быть показателем того, насколько сильным является восстановление экономики и, как следствие, насколько быстро может измениться денежно-кредитная политика.