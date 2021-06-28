МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером на фоне снижения курса доллара и доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,13%, или на 2,35 доллара, до 1780,15 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,38%, до 26192 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота оказывает ослабление курса американской валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,02%, до 91,83 пункта.

"Если вы сможете правильно предсказать направление курса доллара в краткосрочной перспективе, есть большая вероятность, что вы получите понимание о динамике стоимости золота", — сказал агентству Market Watch старший партнер Altavest Майкл Армбрустер (Michael Armbruster), уточнив, что золото торговалось в понедельник почти с идеальной обратной корреляцией к доллару.

Кроме того, доходность гособлигаций США снижается, что также делает золото более привлекательным для инвесторов. Доходность десятилетних US Treasuries снижается до 1,48% с уровня предыдущего закрытия в 1,536%.