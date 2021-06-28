МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника снижением в свете быстрого распространения штамма Covid-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,88%, до 7072,97 пункта, французский CAC 40 — на 0,98%, до 6558,02 пункта, немецкий DAX — на 0,34%, до 15554,18 пункта.

Распространение штамма коронавируса "дельта" вызвало опасения на рынке. Быстрое увеличение числа заболевших может привести в новым ограничительным мерам и затормозить развитие экономики.

"В Европе быстрое распространение штамма "дельта" несет угрозу в начале туристического сезона", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).

В то же время в течение текущей недели будет опубликован ряд статданных по Европе. Во вторник будут обнародованы данные об инфляции в Германии, а в среду — по еврозоне. Аналитики ожидают, что в июне, по предварительной оценке, инфляция в Германии замедлилась до 2,3% в месячной выражении, а в еврозоне — до 1,9% с 2% годом ранее. В четверг станут известны данные по безработице в еврозоне в мае. Ожидается, что показатель остался на уровне 8%.