МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,91%, до 7,6 доллара, "Новатэка" — на 0,75%, до 212,8 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,68%, до 93,2 доллара, "Газпрома" — на 0,16%, до 7,63 доллара, а "Газпром нефти" — на 1,17%, до 29,45 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 0,52%, до 34,48 доллара, НЛМК — подешевели на 0,69%, до 31,86 доллара. Цена бумаг "Северстали" увеличилась на 0,74%, до 21,68 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 0,74%, до 1,36 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 1,41%, до 17,07 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,26%, до 84,78 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,24%, до 8,48 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 0,37%, до 14,75 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,15%, до 3,39 доллара.