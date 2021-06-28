МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в понедельник вслед за ухудшением конъюнктуры мировых рынков, следует из данных торгов.

Падение рынка нефти и большинства западных фондовых индексов оказало давление на российские биржевые индикаторы

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,16%, до 3825,57 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,14%, до 1669,75 пункта.

ВНИЗ НА ВНЕШНЕМ НЕГАТИВЕ

Российский фондовый рынок в понедельник к закрытию основных торгов немного снизился, хотя в течение дня и пытался повышаться.

Ухудшение внешнего фона обусловило сползание российских биржевых индексов. Этому способствовала коррекция вниз рынка нефти после недавнего обновления максимума с октября 2018 года (76,21 доллара за баррель). Цена барреля сорта Brent теряет 1,8%, до74,1 доллара.

Игроки рынка готовятся к заседанию ОПЕК+ 1 июля, в рамках которого альянс примет решение по добыче нефти с августа. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу. При этом опасения за спрос на сырье вызывают новости о распространении нового штамма COVID-19 "дельта" в Европе.

На таком напряженном ковидном фоне западные фондовые площадки также в основном снижаются.

В лидерах падения цены на российской фондовой площадке оказались акции "Русала" (-3,5%), "Распадской" (-2,3%), "Роснефти" (-1,8%), акции "Мечела" (-1,6%), "Татнефти" (-1,3%) и "Сургутнефтегаза" (-1,1%). Выросли акции ТГК-1 (+1,7%), ВТБ (+1,7%), Мосбиржи (+1,1%), расписки X5 (+1,6%).

ПРОГНОЗЫ

Текущее практическое равновесие на российском рынке акций носит достаточно хрупкий характер, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Усилившаяся неопределенность удерживает инвесторов от продолжения покупок. На первый план вновь выходит тема с распространением коронавируса, а именно новый индийский штамм "дельта", который охватывает все больше регионов. При этом власти стараются избегать сценариев введения жестких локдаунов, однако в текущих условиях невозможно избежать новых ограничений. Все это происходит на фоне усиления инфляционного давления и ужесточения монетарной политики. Поэтому даже не столь жесткие карантинные ограничения могут достаточно активно отыгрываться инвесторами", — рассуждает он.

"В этих условиях российский рынок акций во вторник с высокой долей вероятности будет находиться вблизи текущих уровней, определяясь с дальнейшим направлением движения", — оценил ситуацию Бахтин.

С точки зрения технического анализа, индекс Мосбиржи продолжил движение в рамках краткосрочного "боковика", и направление выхода из консолидации может задать вектор для дальнейшего движения индекса, считает Сергей Кауфман из ГК "Финам".