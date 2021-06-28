ВАШИНГТОН, 28 июн — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись в понедельник разнонаправленно, в то время как капитализация Facebook превысила 1 триллион долларов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA упал на 0,44% до 34282,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,23% до 4290,57 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,98% до 14500,51 пункта.

Акции Facebook подорожали на 4,2% после сообщений о том, что Суд в Вашингтоне отказался рассматривать антимонопольный иск Федеральной комиссии по торговле (FTC) против компании Facebook. На этом фоне капитализация компании впервые превысила 1 триллион долларов.

Facebook присоединился к "клубу" компаний с капитализацией больше 1 триллиона долларов, куда входят Saudi Aramco (более 1,8 триллиона долларов), Microsoft и Apple (более 2 триллионов долларов каждая), а также Alphabet и Amazon.