29 июня — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в понедельник закрылись на минимальном уровне более чем за неделю после завершения прошлой недели на самых высоких отметках с октября 2018 года.

Опасения, что распространение нового штамма Covid в Европе и Азии приведет к сокращению путешествий и, как следствие, к снижению спроса на топливо, оказали давление на нефтяные цены.

Трейдеры также ждут заседания нефтедобывающей коалиции ОПЕК+, которое состоится позже на этой неделе.

Альянс ОПЕК+ намерен провести техническое совещание во вторник-среду, чтобы рассмотреть ситуацию на рынке нефти. В четверг пройдут заседания ОПЕК и ОПЕК+, на которых будут приняты официальные решения по добыче.

В S&P Global Platts Analytics ожидают, что наиболее вероятным результатом заседания группы станет увеличение нефтедобычи на 500 00 млн баррелей в день.

Августовские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов на NYMEX снизились на 1,14 доллара, или 1,5%, до 72,91доллара за баррель.

Сентябрьские контракты на нефть Brent подешевели на 1,24 доллара, или 1,6%, до 74,14 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 1,50 доллара, или 2%, до 74,68 доллара за баррель.

Между тем Китай объявил о своих планах повысить розничную цену на бензин и дизельное топливо начиная со вторника. Цены на нефть упали после этих новостей, так как решение Китая было расценено как "очередная попытка контролировать цены на сырьевые товары", говорит Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group.

Кроме того, трейдеры следят за ситуацией с коронавирусом. В некоторых регионах Австралии наблюдается значительное ухудшение эпидемиологической обстановки. Эксперты предупреждают, что стране, возможно, предстоит самый непростой период с начала пандемии.

Июньские фьючерсы на бензин снизились на 2,1% до 2,22 доллара за галлон. Июльские фьючерсы на печное топливо снизились на 1,5% до 2,12 доллара за галлон.

Между тем июльские фьючерсы на природный газ выросли на 3,5% до 3,62 доллара за млн БТЕ, самого высокого уровня с октября прошлого года.

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