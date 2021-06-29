29 июня — Dow Jones. Котировки золота в понедельник продолжили расти после того, как в пятницу они продемонстрировали первый недельный рост за последние четыре недели. Трейдеры наблюдают за динамикой доллара США, которая может повлиять на котировки золота.

Цены на золото в последние 30 дней находились в обратной зависимости от доллара, отметил Майкл Армбрустер из Altavest. “Если вы можете правильно предсказывать динамику доллара в краткосрочной перспективе, то, вероятно, вы сможете верно прогнозировать и цены на золото, поскольку они движутся в противоположном направлении”.

Индекс доллара в понедельник держался устойчиво. По итогам прошлой недели он снизился.

Ежемесячный отчет по числу рабочих мест в США, который выйдет в эту пятницу, вероятно, "будет самым значимым экономическим отчетом недели", говорит эксперт. "Существует высокая вероятность того, что июньские данные по рынку труда будут сильными, и в этом случае доллар может укрепиться на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики в будущем".

Если на этой неделе котировки золота вернутся выше 1800 долларов перед выходом данных по числу рабочих мест в пятницу, быки на рынке золота могут закрыть часть длинных позиций, подчеркнул он.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 2,90 доллара, или 0,2%, до 1780,70 доллара за унцию. Июльские фьючерсы на серебро выросли на 14 центов, или 0,5%, до 26,22 доллара за унцию.

"Котировки золота по-прежнему не могут превысить скользящую среднюю за 100 дней и уровень 1800 долларов за унцию, расположенный немного выше нее, — отмечают аналитики Commerzbank. – В пятницу цены снова не смогли преодолеть этот уровень и вновь снизились, а накануне даже достигли недельного минимума 1770 долларов".

Скользящая средняя за 100 дней в понедельник расположена на уровне 1792,17 доллара за унцию, согласно данным FactSet.

В Commerzbank обращают внимание на данные Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), опубликованные в пятницу. Согласно этим данным, спекулятивные инвесторы на неделе 16-22 июня сократили чистую длинную позицию по золоту примерно на треть. Чистая длинная позиция по серебру также значительно сократилась, а по платине – практически полностью исчезла.

Это объясняет, почему динамика цен на платину была хуже динамики котировок золота в начале прошлой недели. Между тем позже золото не смогло восстановиться после снижения, а платина поднялась с минимума на 80 долларов.

Июльские фьючерсы на платину снизились в цене на 0,5%, до 1097,60 доллара за унцию. Сентябрьские контракты на палладий выросли на 2,4% до 2699,40 доллара за унцию.

Сентябрьские фьючерсы на медь, самые активно торгующиеся контракты на этот металл, потеряли 0,3%, снизившись до 4,28 доллара за фунт.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ