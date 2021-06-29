МЕХИКО, 29 июн — ПРАЙМ. Швейцарская Glencore приняла предложение партнеров по разработке крупнейшей в мире колумбийской угольной шахты Cerrejon о выкупе их долей в предприятии и станет владельцем 100% акций.

"Сделка имеет экономическую дату вступления в силу 31 декабря 2020 года, совокупное вознаграждение составит 588 миллионов долларов США", — говорится в заявлении на сайте компании.

Правами на разработку открытого разреза Cerrejon в равных долях владели Glencore, BHP и Anglo American, согласно тексту релиза, условия соглашений о продаже 33,3% долей были практически идентичными. Ожидается, что сделки будут закрыты в течение первого полугодия 2022 года, а расчетный период окупаемости инвестиций составит после этого менее двух лет. Соглашения с BHP и Anglo American являются взаимозависимыми и подлежат одобрению со стороны различных регулирующих органов.

Предприятие Cerrejón расположено на севере Колумбии в департаменте Ла-Гуахира и помимо рудника включает железную дорогу и порт. Валовые активы Cerrejón составляют 2,968 миллиарда долларов, по итогам 2020 года операционный убыток составил 226 миллионов долларов США.

"Постепенное истечение срока текущих концессий на добычу полезных ископаемых к 2034 году отвечает нашему стремлению к ответственному и управляемому снижению угольного портфеля. Ожидается, что с 2030 года объемы производства существенно снизятся", — поясняется в документе.

В компании подчеркнули, что 100% владение разрезом Cerrejon не повлияет на климатические обязательства Glencore, принятые в рамках Парижского соглашения.

В феврале 2021 года Grupo Prodeco, колумбийское подразделение Glencore, отказалось от контрактов на разработку двух угольных разрезов и передала права на добычу Республике Колумбия ввиду экономической нецелесообразности ведения этих проектов.

Glencore — один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на Лондонской бирже.