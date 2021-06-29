МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на возобновившихся опасениях по коронавирусу, вызванных новым штаммом вируса "дельта", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,95%, до 3572,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 2443,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,96%, до 28999,75 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,68%, до 3279,29 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,96%, до 28770,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 7276,7 пунктов.

Беспокойства инвесторов из Азии вызывает распространение штамма коронавируса "дельта". В случае новых вспышек заболеваемости Covid-19 будут введены новые карантинные ограничения, которые замедлят процесс восстановления экономики после кризиса 2020 года. Аналитики отмечают, что наиболее высоки риски снижения темпов роста экономики тех стран, в которых низкий уровень вакцинированного населения.

"Экономические последствия, вероятно, будут ограниченными, учитывая прогресс вакцинации в странах с развитой рыночной экономикой. Однако это может создать определенный риск задержки восстановления в тех странах, где уровень вакцинации остается низким", — приводит агентство Блумберг слова группы стратегов JPMorgan Chase & Co во главе с Марко Колановичем (Marko Kolanovic).

Дополнительное давление на японский индекс оказывает статистика по стране. Так, безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае выросла до 3% с апрельской отметки в 2,8%. Аналитики ожидали показатель на уровне в 2,9%.