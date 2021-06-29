МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (май) 1,09 1,09 (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (май) 11,9% 8,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июнь) 1,7% 0,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июнь) 10,9% 13,4% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 2,7%  
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь) 2,4% 2,4%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,5% 0,4%
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (апрель) 13,3% 14,5%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (июнь) 117,2 119
19:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -7,199 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Абрау-Дюрсо — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 12.07.2021) 1,03 — див-д 2019 2,86 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB ФСК ЕЭС — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 16.07.2021) 0,00880960765 (9м2019) + 0,009494338212 (фин) — див-д 2019 0,016132865449 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Россети Ленэнерго — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 18.06.2021) 0,0947 (ао), 13,6226 (ап) — див-д 2019 0,2626 (ао), 15,1688 (ап) — див-д 2020