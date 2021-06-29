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https://1prime.ru/Financial_market/20210629/834059292.html
Российский рынок акций снижается в начале дня на дешевеющей нефти
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Российский рынок акций во вторник утром немного снижается вслед за дешевеющей нефтью, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,2%, до... ПРАЙМ, 29.06.2021
индексы, российский рынок акций, торги, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник утром немного снижается вслед за дешевеющей нефтью, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,2%, до уровня 3818 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1664 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти при этом теряет 0,2%, до 74 доллара за баррель сорта Brent.