МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник утром немного снижается вслед за дешевеющей нефтью, следует из данных Московской биржи. Что будет с курсом рубля в перспективе ближайших пяти лет

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,2%, до уровня 3818 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1664 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти при этом теряет 0,2%, до 74 доллара за баррель сорта Brent.