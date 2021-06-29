МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.53 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,91% — до 7,67 доллара, "Новатэка" — снижалась на 1,08%, до 210,5 доллара, "Лукойла" — на 0,5%, до 92,73 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,16% — до 7,58 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,09%, до 29,48 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 1,26% — до 34,05 доллара, "Северстали" — на 1,01%, до 21,46 доллара, НЛМК — на 1%, до 31,54 доллара. Российский рынок акций снижается в начале дня на дешевеющей нефти

Бумаги ВТБ дешевели на 1,03% — до 1,35 доллара, Сбербанка — на 0,61%, до 16,96 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,46% — до 86,02 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 1,06% — до 8,57 доллара, "Магнита" — на 0,27%, до 14,79 доллара, "Ленты" — на 0,15%, до 3,4 доллара.