МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рублю осенью угрожают выборы в Германии, считают аналитики Saxo Bank. По оценкам банка, третий квартал для российской экономики будет "лучше среднего" на фоне подорожания нефти и других сырьевых товаров. Рубль к концу года может укрепиться до 68 к доллару и до 85 к евро.

Эксперт спрогнозировал, что может угрожать рублю на этой неделе

"Велика вероятность, что текущий цикл на сырьевом рынке продолжит поддерживать российскую экономику. Цены на нефть марки Brent в $70-90 за баррель и подорожание металлов должны обеспечить хороший торговый баланс и состояние текущего счета", — цитирует Forbes главного экономиcта и директора по инвестициям Saxo Bank Стина Якобсена.

Brent к концу сентября будет стоить $75, а золото — $1800.