МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник днем несколько усилил снижение относительно утренних торгов опасениях распространения индийского штамма COVID-19 и неустойчивых котировок нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.55 мск вторника рос на 63 копейки — до 72,75 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 86,51 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent перешла к росту и поднимается на 0,22% — до 74,3 доллара за баррель. Рубль осенью будет зависеть от выборов в Германии

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль открыл торги символическим снижением на 8 копеек к доллару и на 2 копейки к евро.

Днем негативная динамика усилилась, и отечественная валюта уже теряет порядка 50 копеек к обеим основным инвалютам.

Все большее давление на рисковые активы оказывает ухудшение ситуации с пандемией во многих регионах, указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"В результате инвесторы опасаются повторения в том или ином виде ситуации весны 2020 года. К этому добавляются высокие темпы инфляции, что ставит под сомнение не только новые монетарные стимулы, но и сохранение действующих", — добавляет он.

На рынке российских гособлигаций также отсутствует оптимизм: индекс RGBI снижается третий день подряд.

Основным негативом для ОФЗ выступает ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, замечает Бабин.

Глава Банк России Эльвира Набиуллина в понедельник заявила в интервью Блумбергу, что в июле регулятор может рассмотреть повышение ключевой ставки шагом от 0,25 до 1 процентного пункта.

Помимо этого, инвесторы ждут намеченного на 1 июля заседания ОПЕК+, на котором может быть принято решение об увеличении добычи на 0,5-1 миллион баррелей в сутки, отмечает Сергей Кауфман из ГК "Финам".

"Без учета фактора возможных локдаунов, эти объемы были бы полностью поглощены растущим спросом и вряд ли бы повлияли на рыночные цены. Однако в условиях растущих рисков новой волны коронавируса смягчение квот может повлечь за собой коррекцию нефтяных котировок", — добавляет он. Индекс Московской биржи упал ниже круглого уровня в 3800 пунктов

ПРОГНОЗЫ

Доллар вышел вверх из консолидации 72–72,4 рубля, и следующей целью роста может выступить недельный максимум в 72,84 рубля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Евро пока остается в коридоре 86–86,5 рубля, демонстрируя более слабую динамику из-за снижения европейской валюты на внешнем рынке, добавляет он.

В случае ухудшения внешнего фона рубль может снизиться к недельным минимумам уже сегодня, полагает аналитик.

По мнению Александра Осина из "Фридом Финанс", доллар до конца дня может колебаться в диапазоне 71,8-72,85 рубля, евро – в пределах 85,6-86,85 рубля.