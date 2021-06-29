МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на ковидных опасениях и неустойчивой динамике на рынке нефти, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.37 мск снижается на 0,64%, до 3801,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,41%, до 1646,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 64 копейки, до 72,76 рубля, курс евро – на 48 копеек, до 86,47 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к росту и поднимается на 0,43%, до 74,46 доллара за баррель, но в первой половине дня он снижался. Рубль усилил снижение на коронавирусных опасениях

РЫНОК В КРАСНОЙ ЗОНЕ

Во вторник российский рынок акций снижается по широкому кругу активов. В лидерах падения индексы транспорта (-1,59%), металлов и добычи (-1,36%), химии и нефтехимии (-1,25%). В то же время индекс информационных технологий демонстрирует позитивную динамику и поднимается на 0,32%.

"Приходится быть осторожным с покупками акций, потому что на прошлой неделе статистика показала отток средств с отечественного фондового рынка. Кроме того, цены на нефть перед заседанием ОПЕК+ находятся в неустойчивом состоянии. Еще одна причина снижения связана с COVID-19", — говорит Андрей Верников из компании "Универ капитал".

В лидерах падения – акции компании "Эн+ Груп" (-3,52%), "Русала" (-3,04%), "Распадской" (-2,81%), ТМК (-2,4%), "Полюса" (-2,35), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,03%), НЛМК (-2,03%), Polymetal (-2,01%) и акции "Фосагро" (-1,95%).

Хуже рынка в очередной раз выглядят металлурги — инвесторы продолжают опасаться этого сектора после введения экспортных пошлин, замечает Сергей Кауфман из ГК "Финам".

С другой стороны, в лидерах роста – акции "ВСМПО-Ависмы" (+1,62%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", (+1,13%) и акции "Алросы" (+0,93%).

"Акции "Системы" часто позитивно реагируют на кристаллизацию стоимости ее непубличных "дочек". Этот раз не стал исключением — к середине торгов акции холдинга растут на 0,4%, несмотря на падение индексов", — отмечает Кауфман.

Структура АФК "Система" продала структуре "ВТБ Капитала" 11,2% головной компании "Биннофарм групп" за 7 миллиардов рублей, сообщила корпорация. Россиянам стали менее охотно давать микрозаймы

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи до конца торгов останется в диапазоне 3790–3845 пунктов, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

С другой стороны, паниковать точно не стоит, потому что снижение рынка — это новые возможности для покупок, кроме того и индекс РТС, и индекс Мосбиржи находятся на повышательных трендах, считает Верников.

"Снижение рынка, которое мы наблюдаем, это не коррекция, а "репетиция" коррекции. Если к графику индекса Мосбиржи приложить поверочную линейку и провести по минимумам этого года тренд, то на данный момент он проходит в районе 3700 пунктов. Пробитие этого уровня — это конец "бычьего" рынка и начало "медвежьего", — указывает он.

"Российские фондовые индикаторы дошли до ближайших поддержек и отскакивают от них: 3767 пунктов — индекс Мосбиржи, 1638 пунктов — индекс РТС. В случае ухудшения внешнего фона мы с большой вероятностью их пробьем, учитывая нашу относительную слабость", — в свою очередь отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".