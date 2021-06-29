МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В рунете и каналах Telegram зафиксировано появление десятков предложений россиянам о покупке QR-кодов для выезда за границу и посещения общепита в Москве. В них обещают за несколько тысяч рублей обеспечить сертификатом с работающим QR-кодом. По данным специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества, большинство каналов создано день-два назад, их количество продолжает увеличиваться. Врач назвала, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID

Помимо того, что покупка таких кодов сама по себе является преступлением, во множестве случаев возможно банальное мошенничество, когда мошенники "разводят" на персональные данные и предоплату желающего получить фейк-сертификат, а затем исчезают, рассказал руководитель Центра Цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов агентству "Прайм".

В тех же случаях, когда клиент в итоге действительно получает QR-код, мошенники без реальной возможности доступа к базе госуслуг используют фишинговые сайты, имитирующие дизайн государственного сервиса.

"Эта схема рассчитана на невнимательность и нежелание персонала на входе в заведения столичного общепита проверять подлинность сайта. И, разумеется, такой поддельный сертификат будет сразу распознан при попытке путешествовать с его помощью. Мошенники, правда, в этот момент уже будут далеко, и претензии в любом случае предъявлять некому, а факт вашего преступления (подделка документов) налицо", — говорит Куканов.

Для пресечения такого обмана мэрия уже выпустила памятку, с помощью каких официальных мобильных приложений можно проверить QR-коды ("Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Московский транспорт", "Метро Москвы" и "Помощник Москвы").

Как заявил сегодня председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, уже сегодня за использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.

В Совфеде также рассматривают возможность еще больше ужесточить это наказание, приравняв ответственность за подделку сертификатов о вакцинации к подделке паспорта с наказанием до 3 лет заключения. Дополнительно наступит также и административная ответственность за посещение ресторана с поддельным QR-кодом (штраф до 40 тысяч рублей), не говоря уже об отдельной серьезной статье, если в результате такого похода человек кого-то заразит COVID (ч. 1 ст. 236 УК РФ, также до двух лет тюрьмы).