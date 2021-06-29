МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Пока решения о внедрении QR-кодов в транспорте не принято, его принимает оперативный штаб Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы. Рестораны Москвы сообщили о падении выручки в понедельник на 50-95%

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие отрасли, помимо общепита, в том числе и на транспорт.

"Решения принимает оперштаб Москвы, пока решения о внедрении QR-кодов на транспорте нет",- сообщили в дептрансе.

С 28 июня в рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.