МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:15 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май) 2,9% -2,4%
4:00 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июнь) 54,2  
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 51 50,8
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (июнь) 55,2  
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (май) 0,2%  
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2021) -11,9%  
9:00 GBP Великобритания — Баланс счета текущих операций (1кв2021) -26,3 млрд ф.ст. -13,3 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2021) -6,1% -6,1%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2021) -1,5% -1,5%
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (май) -8,3% 7,5%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,3%  
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (июнь) -15 тыс -20 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (июнь) 6% 5,9%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,4% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 2% 1,9%
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,94%  
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь) 978 тыс 600 тыс
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (апрель) 1,1% -0,8%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (май) 1%  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июнь) 75,2 70
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (май) -4,4% -0,8%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -7,614 млн барр -4,460 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,833 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (май) 34,7% 23% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (июнь) 5,2% 5,2% (прогноз)
21:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 10,7%  
  RUB ВСМПО-АВИСМА — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2021, в заочной форме) 884,6 (1П2019) — див-д 2019 0 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB ВТБ — ГОСА (реестр закрыт 07.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 15.07.2021) 0,00077345337561138 — див-д 2019 0,00140013081 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Башнефть — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 14.07.2021) 107,81 (ао, ап) — див-д 2019 0,1 (только ап, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Детский мир — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 11.07.2021) 5,06 (9м2019) + 3 (фин) — див-д 2019 2,5 (1П2020) + 5,08 (9м2020) + 6,07 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Лензолото — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 13.07.2021) 13,87 (только ап) — див-д 2019 15219,5 (ао), 3699,27 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 12.07.2021) 1,35 — див-д 2019 0,06 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Россети — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 17.07.2021) 0,02443 (ао), 0,07997 (ап) (1кв2019) + 0,0885155625 (ао), 0,189304 (ап) (фин) — див-д 2019 0,02453341692 (ао), 0,0588261693112 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB РусГидро — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 10.07.2021) 0,03568039 — див-д 2019 0,0530482 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Сургутнефтегаз — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 20.07.2021) 0,65 (ао), 0,97 (ап) — див-д 2019 0,7 (ао), 6,72 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Т Плюс — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2021, в заочной форме) 0,1349441266080478 (9м2019) + 0,089962751072032 (фин) — див-д 2019  