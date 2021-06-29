МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рост курса доллара ускорился к евро во вторник вечером после публикации данных по индексу доверия потребителей в США, свидетельствуют данные торгов. Аналитик спрогнозировала, когда спрос на нефть достигнет своего пика

По состоянию на 17.29 мск курс евро к доллару снижается до 1,1895 с уровня прошлого закрытия в 1,1924 доллара; курс доллара к иене снижался до 110,47 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,3%, до 92,16 пункта.

Днем доллар рос к евро и иене чуть более медленными темпами, но оказавшаяся лучше ожиданий аналитиков статистика подтолкнула доллар к более быстрому росту. Индекс доверия потребителей в США в июне вырос до 127,3 пункта с показателя мая в 120 пунктов. Аналитики ожидали показатель на уровне в 119 пунктов.

Давление на курс евро оказывает ситуация с распространением нового штамма коронавируса "дельта", который ставит под угрозу восстановление экономики.