2021-06-29T17:42:28+03:00
2021-06-29T17:42:28+03:00
2021-06-29T17:42:28+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210629/834063293.html
Доллар укрепился к евро после статистики по США
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Рост курса доллара ускорился к евро во вторник вечером после публикации данных по индексу доверия потребителей в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.29 мск курс... ПРАЙМ, 29.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рост курса доллара ускорился к евро во вторник вечером после публикации данных по индексу доверия потребителей в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.29 мск курс евро к доллару снижается до 1,1895 с уровня прошлого закрытия в 1,1924 доллара; курс доллара к иене снижался до 110,47 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,3%, до 92,16 пункта.
Днем доллар рос к евро и иене чуть более медленными темпами, но оказавшаяся лучше ожиданий аналитиков статистика подтолкнула доллар к более быстрому росту. Индекс доверия потребителей в США в июне вырос до 127,3 пункта с показателя мая в 120 пунктов. Аналитики ожидали показатель на уровне в 119 пунктов.
Давление на курс евро оказывает ситуация с распространением нового штамма коронавируса "дельта", который ставит под угрозу восстановление экономики.