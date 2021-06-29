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https://1prime.ru/Financial_market/20210629/834063979.html
Российский рынок акций снизился вместе с активами развивающихся рынков
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Российский рынок акций во вторник ощутимо снизился вместе с активами развивающихся рынков, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился... ПРАЙМ, 29.06.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник ощутимо снизился вместе с активами развивающихся рынков, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,91%, до 3790,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,78%, до 1640,08 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск рос на 75 копеек, до 72,87 рубля, курс евро – на 75 копеек, до 86,73 рубля.
Основные азиатские площадки во вторник опустились на порядка 1%, валюты развивающихся рынков теряют к доллару до 0,78%.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 0,5% — до 74,51 доллара за баррель.