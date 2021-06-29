МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник ощутимо снизился вместе с активами развивающихся рынков, следует из данных торгов. Аналитик спрогнозировала, когда спрос на нефть достигнет своего пика

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,91%, до 3790,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,78%, до 1640,08 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск рос на 75 копеек, до 72,87 рубля, курс евро – на 75 копеек, до 86,73 рубля.

Основные азиатские площадки во вторник опустились на порядка 1%, валюты развивающихся рынков теряют к доллару до 0,78%.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 0,5% — до 74,51 доллара за баррель.