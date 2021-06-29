МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли во вторник торги ростом на сильных статданных, ослабивших опасения за состояние экономики, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился вместе с активами развивающихся рынков

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,21%, до 7087,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 6567,43 пункта, немецкий DAX — на 0,88%, до 15690,59 пункта.

Трейдеры обратили внимание на ряд статистических данных, которые ослабили опасения относительно состояния экономики региона. Так, годовая инфляция в Германии в июне ожидаемо замедлилась до 2,3%.

Поддержку британскому FTSE 100 оказала статистика британского строительного сообщества Nationwide, согласно которой цены на жилье в Великобритании в июне выросли на 13%, что является рекордом с ноября 2004 года.

При этом на рынке сохраняются опасения относительно распространения штамма коронавируса "дельта", которое ставит под угрозу темпы восстановления экономики, а также может привести к введению новых ограничений на передвижение.