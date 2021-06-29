МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, расписки АФК "Систем" не изменились в цене, а бумаги TCS подорожали, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снизился вместе с активами развивающихся рынков

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,74%, до 7,54 доллара, "Новатэка" — на 0,85%, до 211 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,48%, до 91,82 доллара, "Газпрома" — на 1,15%, до 7,54 доллара, а "Газпром нефти" — на 1,19%, до 29,1 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшились в цене на 1,39%, до 34 долларов, НЛМК — на 2,07%, до 31,2 доллара. Цена бумаг "Северстали" уменьшилась на 2,58%, до 21,12 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снизилась на 2,35%, до 1,33 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 1,76%, до 16,77 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 0,09%, до 84,86 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" не изменилась, оставшись на уровне в 8,48 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 0,92%, до 14,62 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,74%, до 3,37 доллара.