МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал во вторник на фоне ухудшением конъюнктуры развивающихся рынков и ухода инвесторов "в качество", следует из данных торгов.

Об ослаблении аппетита к риску свидетельствуют упавшие азиатские фондовые рынки и рост доллара против большинства мировых валют, как развитых, так и развивающихся.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,91%, до 3790,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,78%, до 1640,08 пункта. Аналитик спрогнозировала, когда спрос на нефть достигнет своего пика

КОРРЕКЦИЯ НА ВНЕШНЕМ НЕГАТИВЕ

Российский фондовый рынок во вторник к закрытию основных торгов упал, отыгрывая ослабление аппетита к рисковым активам. Триггером для ослабления стало падение азиатских фондовых рынков.

Опасения азиатских инвесторов вызывает распространение штамма коронавируса "дельта". В случае новых вспышек заболеваемости COVID-19 могут быть введены новые карантинные ограничения, которые неизбежно замедлят процесс восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного предыдущими повсеместными запретами.

При этом большинство мировых, как развитых, так и развивающихся валют падали сегодня против доллара. Кроме коронавирусных страхов, инвесторы опасаются ужесточения монетарной политики ФРС США, что подталкивает их к перенаправлению капитала в "защитный" доллар.

При этом нефть после обновления во вторник недельного минимума (73,36 доллара) пытается оттолкнуться вверх. Цена барреля сорта Brent повышается на 0,3%, до74,3 доллара.

Надежды приходят от новостей, касающихся сделки ОПЕК+. Так, ранее во вторник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что текущая неопределенность на нефтяном рынке требует осторожности. Заявления Баркиндо поддержали оптимизм относительно того, что альянс на заседании в четверг примет решение, которое будет способствовать стабильности на рынке нефти.

В лидерах падения цены на российской фондовой площадке оказались акции "Русала" (-2,8%), "Распадской" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,8%), акции "Полюса" (-2,7%), НЛМК (-2,3%). Выросли префы "Мечела" (+1,4%), акции АФК "Система" (+1,3%), "М.Видео" (+0,6%), расписки X5 (+0,8%). Российский газ обойдет препятствия на пути в Китай

ПРОГНОЗЫ

Во вторник российский рынок усилил снижение, находясь в одном векторе с активами других развивающихся площадок, скорректировалась и российская валюта на фоне падения цен ОФЗ и снижения аппетита инвесторов к рисковым активам, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В фокусе внимания инвесторов сохраняется тревожная ситуация с ухудшением эпидемиологической обстановки. В таких условиях, в первую очередь, снижается интерес к активам развивающихся рынков. Мы ожидаем увидеть завтра индекс Мосбиржи в диапазоне 3750-3800 пунктов", — добавил он.

С точки зрения технического анализа, индекс Мосбиржи остается в восходящем тренде, но отдаляется от достигнутых максимумов, оценивает ситуацию Наталия Пырьева из ФГ "Финам".

"При этом в ближайшие дни следует ожидать движение рублевого фондового индекса по направлению к ближайшему уровню поддержки, расположенному на отметке 3698 пунктов", — добавляет она.