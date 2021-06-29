МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник падает к доллару и к евро на фоне резкого ослабления аппетита к риску на мировых торговых площадках, следует из данных Московской биржи.

Неуверенная динамика рынка нефти и падение большинства развивающихся валют к доллару усиливают давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.52 мск рос на 67 копеек, до 72,79 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 86,64 рубля, следует из данных Мосбиржи. Российский рынок акций упал на фоне ослабления аппетита к риску

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта вышла вниз из коридора, в котором топталась последние три торговые сессии.

Основной импульс к ослаблению рубля пришел от падения стоимости развивающихся активов. Снизились азиатские фондовые рынки. Опасения инвесторов вызывает распространение штамма коронавируса "дельта". В случае новых вспышек заболеваемости COVID-19 могут быть введены новые карантинные ограничения, которые неизбежно замедлят процесс восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного предыдущими повсеместными запретами.

При этом большинство мировых, как развитых, так и развивающихся валют падали сегодня против доллара. Кроме коронавирусных страхов, инвесторы опасаются ужесточения монетарной политики ФРС США, что подталкивает их к перенаправлению капитала в "защитный" доллар.

Рынок нефти не демонстрирует позитивной динамики. После обновления во вторник недельного минимума (73,36 доллара) марка Brent попыталась оттолкнуться вверх. Однако новости о переносе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ с 30 июня на 1 июля — в один день с заседаниями конференции ОПЕК, а также всего альянса ОПЕК+, опять увели "в минус" нефтяные котировки. Цена барреля сорта Brent снижается к закртию понедельника на 0,1%, до 74,1 доллара.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,8-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,4 тысячи за баррель сорта Brent. Власти призвали бизнес занять ответственную позицию на фоне пандемии

ПРОГНОЗЫ

Ближайшим уровнем сопротивления росту доллара остается уровень 73 рубля, в пределах которого курс останется и завтра, оценивает перспективы Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В фокусе внимания инвесторов сохраняется тревожная ситуация с ухудшением эпидемиологической обстановки (в мире — ред.). В таких условиях, в первую очередь, снижается интерес к валютам развивающихся рынков. Мы ожидаем увидеть завтра курс доллара в диапазоне 72,5-73 рубля", — сказал он.

Доллар на торгах вторника прибавил около 50 копеек после сообщения верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС поручил ему заняться подготовкой санкицонных мер в отношении России, говорит Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".

"Также он добавил, что в отношении России нужно "сохранять жесткую линию". И хотя вопрос введения санкций со стороны ЕС остается гипотетическим, широкая дискуссия на эту тему на Западе может сместить котировки к значениям апреля текущего года, когда доллар торговался на уровне 78 рублей, а евро – около 92,85 рубля", — оценил ситуацию он.