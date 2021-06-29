Рубль во вторник упал на фоне общего тренда ухода от риска
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник падает к доллару и к евро на фоне резкого ослабления аппетита к риску на мировых торговых площадках, следует из данных Московской биржи.
Неуверенная динамика рынка нефти и падение большинства развивающихся валют к доллару усиливают давление на рубль.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.52 мск рос на 67 копеек, до 72,79 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 86,64 рубля, следует из данных Мосбиржи.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Российская валюта вышла вниз из коридора, в котором топталась последние три торговые сессии.
Основной импульс к ослаблению рубля пришел от падения стоимости развивающихся активов. Снизились азиатские фондовые рынки. Опасения инвесторов вызывает распространение штамма коронавируса "дельта". В случае новых вспышек заболеваемости COVID-19 могут быть введены новые карантинные ограничения, которые неизбежно замедлят процесс восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного предыдущими повсеместными запретами.
При этом большинство мировых, как развитых, так и развивающихся валют падали сегодня против доллара. Кроме коронавирусных страхов, инвесторы опасаются ужесточения монетарной политики ФРС США, что подталкивает их к перенаправлению капитала в "защитный" доллар.
Рынок нефти не демонстрирует позитивной динамики. После обновления во вторник недельного минимума (73,36 доллара) марка Brent попыталась оттолкнуться вверх. Однако новости о переносе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ с 30 июня на 1 июля — в один день с заседаниями конференции ОПЕК, а также всего альянса ОПЕК+, опять увели "в минус" нефтяные котировки. Цена барреля сорта Brent снижается к закртию понедельника на 0,1%, до 74,1 доллара.
В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,8-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,4 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Ближайшим уровнем сопротивления росту доллара остается уровень 73 рубля, в пределах которого курс останется и завтра, оценивает перспективы Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"В фокусе внимания инвесторов сохраняется тревожная ситуация с ухудшением эпидемиологической обстановки (в мире — ред.). В таких условиях, в первую очередь, снижается интерес к валютам развивающихся рынков. Мы ожидаем увидеть завтра курс доллара в диапазоне 72,5-73 рубля", — сказал он.
Доллар на торгах вторника прибавил около 50 копеек после сообщения верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС поручил ему заняться подготовкой санкицонных мер в отношении России, говорит Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".
"Также он добавил, что в отношении России нужно "сохранять жесткую линию". И хотя вопрос введения санкций со стороны ЕС остается гипотетическим, широкая дискуссия на эту тему на Западе может сместить котировки к значениям апреля текущего года, когда доллар торговался на уровне 78 рублей, а евро – около 92,85 рубля", — оценил ситуацию он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210629/834064834.html