30 июн — Dow Jones. Фьючерсы на нефть во вторник в Нью-Йорке закрылись с незначительным повышением, после колебаний между позитивной и негативной территориями. Инвесторы следят за распространением "дельта"-штамма коронавируса, а также ждут решения нефтедобывающей коалиции ОПЕК+ по поводу повышения добычи.

Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 7 центов, или менее чем на 0,1%, до 72,98 доллара за баррель. Сентябрьские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe прибавили в цене 14 центов, или 0,2%, до 74,28 доллара за баррель. Августовские контракты на нефть Brent выросли в цене на 8 центов, или на 0,1%, до 74,76 доллара за баррель.

Аналитик спрогнозировала, когда спрос на нефть достигнет своего пика

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, люди, полностью прошедшие вакцинацию, все же должны продолжать носить маски в общественных местах, что противоречит рекомендациям регуляторов США. В ВОЗ обеспокоены стремительным распространением "дельта"- штамма, число случаев которого в ряде стран растет, приводя к возобновлению ограничений на поездки.

Решение ОПЕК+ ожидается в четверг и остается в центре внимания рынка. Предполагается, что коалиция примет решение увеличить совокупную добычу в августе примерно на 500 000 баррелей в день.

"Увеличение экономической активности и поездок могло бы с легкостью абсорбировать небольшой рост предложения ОПЕК. Если, конечно, восстановлению после пандемии не помешает новая волна распространения вируса", – говорит Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote. "В краткосрочной перспективе возможен дальнейший откат цен на WTI к району 70-72 доллара за баррель", – добавляет аналитик.

Августовские контракты на бензин на NYMEX подорожали на 1% до 2,2415 доллара за галлон, а августовские фьючерсы на печное топливо прибавили 0,2% до 2,1271 доллара за галлон.

Августовские фьючерсы на природный газ подскочили на 3,7% до 3,63 доллара за млн БТЕ, самого высокого уровня закрытия с 27 декабря 2018 года.

Автор William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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