События в сфере бизнеса и макроэкономики 30 июня
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:15
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|2,9%
|-5,9% (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июнь)
|54,2
|52,9 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|51
|50,9 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (июнь)
|55,2
|53,5 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (май)
|0,2%
|0,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2021)
|-11,9%
|-10,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Баланс счета текущих операций (1кв2021)
|-26,3 млрд ф.ст.
|-12,8 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2021)
|-7,8%
|-6,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|1,3%
|-1,6% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (май)
|-8,3%
|7,5%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,3%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,3%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (июнь)
|-15 тыс
|-20 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (июнь)
|6%
|5,9%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|2%
|1,9%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,94%
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)
|978 тыс
|600 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (апрель)
|1,1%
|-0,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (май)
|1%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июнь)
|75,2
|70
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (май)
|-4,4%
|-0,8%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-7,614 млн барр
|-4,460 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,833 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (май)
|34,7%
|23% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (июнь)
|5,2%
|5,2% (прогноз)
|21:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|10,7%
|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2021, в заочной форме)
|884,6 (1П2019) — див-д 2019
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|ВТБ — ГОСА (реестр закрыт 07.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 15.07.2021)
|0,00077345337561138 — див-д 2019
|0,00140013081 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Башнефть — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 14.07.2021)
|107,81 (ао, ап) — див-д 2019
|0,1 (только ап, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Детский мир — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 11.07.2021)
|5,06 (9м2019) + 3 (фин) — див-д 2019
|2,5 (1П2020) + 5,08 (9м2020) + 6,07 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Лензолото — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 13.07.2021)
|13,87 (только ап) — див-д 2019
|15219,5 (ао), 3699,27 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 12.07.2021)
|1,35 — див-д 2019
|0,06 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Россети — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 17.07.2021)
|0,02443 (ао), 0,07997 (ап) (1кв2019) + 0,0885155625 (ао), 0,189304 (ап) (фин) — див-д 2019
|0,02453341692 (ао), 0,0588261693112 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|РусГидро — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 10.07.2021)
|0,03568039 — див-д 2019
|0,0530482 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Сургутнефтегаз — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 20.07.2021)
|0,65 (ао), 0,97 (ап) — див-д 2019
|0,7 (ао), 6,72 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Т Плюс — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2021, в заочной форме)
|0,1349441266080478 (9м2019) + 0,089962751072032 (фин) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20210630/834067230.html