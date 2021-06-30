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https://1prime.ru/Financial_market/20210630/834067902.html
Российский рынок акций растет на дорожающей нефти
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Российский рынок акций прибавляет по основным биржевым индексам в среду на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск... ПРАЙМ, 30.06.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет по основным биржевым индексам в среду на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышался на 0,1% — до 3794 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1642 пунктов.
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,2% — до 74,4 доллара за баррель.