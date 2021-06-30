МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет по основным биржевым индексам в среду на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Названы три главные причины ослабления рубля

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышался на 0,1% — до 3794 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1642 пунктов.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,2% — до 74,4 доллара за баррель.