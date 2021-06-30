МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили первое полугодие 2021 года ростом на перспективах восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет на дорожающей нефти

За первое полугодие основные биржи АТР выросли на 3-15%. А по итогам второго квартала фондовые индексы региона, кроме японского Nikkei, показали рост на 2-11%. Положительной динамике с начала года способствовали надежды на восстановление экономики по мере развертывания вакцинации от коронавируса.

По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5%, до 3591,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,02%, до 2466,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,53%, до 28812,12 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,3%, до 3296,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,16%, до 7313 пунктов, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,07%, до 28791,53 пункта.

Инвесторы в среду оценивали статистику из КНР. Так, индекс деловой активности PMI в промышленном секторе Китая в июне снизился чуть меньше прогноза – до 50,9 пункта с 51 пункта в мае. Аналитики надеются на дальнейшую экономическую поддержку со стороны государства.