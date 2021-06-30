МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы коррекционно снижаются в среду, инвесторы также оценивают риски распространения нового штамма COVID-19 "дельта" для экономики, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть ускорили рост в ожидании данных о запасах в США

По состоянию на 14.03 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,16%, до 34117,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,05%, до 14555 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 4278,38 пункта.

Динамика фьючерсов на фондовые рынки США указывает на то, что рынки могут открыться снижением.

Инвесторы по-прежнему сохраняют опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта", который может оказать негативное влияние на темпы восстановления экономики.

Трейдеры также находятся в ожидании данных о числе рабочих мест в частных компаниях США, которые будут опубликованы в позднее среду аналитической компанией Automatic Data Processing (ADP). Аналитики ожидают увеличения показателя на 600 тысяч за месяц.