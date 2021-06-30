МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CAD Канада — День Канады — выходной на Фондовой бирже Торонто    
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (июнь) 61,8  
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (2кв2021) 3% 7,2%
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (2кв2021) 4 18
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (2кв2021) 5 15
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (2кв2021) -1 3
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (май) 8,028 млрд австрал. долл 10 млрд австрал. долл
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июнь) 52 51,8
6:45 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,078%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июнь) 10,9%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июнь) 1,8%  
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (май) -5,5% 5,00%
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 59,4 59,3
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 62,3 62,2
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 59,4 58,6
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 64,4 64,9
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 63,1 63,1
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 64,2 64,2
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,598%  
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (май) 8% 8%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 411 тыс 393 тыс
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 62,6  
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июнь) 50,9  
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь) 61,2 61
22:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (июнь) 51,9  
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 25.06) 595,1 млрд долл (на 18.06)  