МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются в среду на фоне опасений по поводу распространения нового штамма COVID-19, свидетельствуют данные торгов. Рубль ушел в ощутимый минус против доллара и евро

По состоянию на 16.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,03%, до 34302,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,30%, до 14483,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 4289,4 пункта.

Инвесторы по-прежнему сохраняют опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта", который может оказать негативное влияние на темпы восстановления экономики.

Снижение американских бирж сдерживают статданные о числе рабочих мест в частных компаниях США, опубликованные ранее в среду аналитической компанией Automatic Data Processing (ADP). Так, показатель в июне вырос на 692 тысячи рабочих мест. При этом, аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 600 тысяч.

"Восстановление рынка труда остается стабильным, и в июне второй квартал по количеству рабочих мест завершился уверенным ростом", — сказала газете Wall Street Journal главный экономист ADP Нела Ричардсон (Nela Richardson). По ее словам, несмотря на то, что количество рабочих мест по-прежнему почти на семь миллионов меньше, чем до пандемии, с начала года было создано около трех миллионов рабочих мест.

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании статданных по безработице в США в июне, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики полагают, что показатель в стране снизился до 5,7%.