МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам, полностью компенсировав снижение начала недели на отскоке бумаг металлургов и на фоне роста нефтяных котировок, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Путин отметил положительный эффект льготной ипотеки

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.53 мск рос на 1,11%, до 3832,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,97%, до 1655,93 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 17 копеек, до 72,93 рубля, курс евро снижается на 7 копеек, до 86,55 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,57% — до 74,7 доллара за баррель.

Помимо нефти, росту российских индексов также способствует позитивная техническая коррекция акций металлургов после недавнего снижения из-за пошлин, указывает Наталья Малых из ФГ "Финам".

"Рынок не более и не менее эластичен, чем в ходе всего посткризисного восстановления последних кварталов. Ключевые драйверы этой эластичности – риски дефицита сырья, обусловленные "жесткой" позицией ОПЕК, и накопленный в экономике в результате масштабной эмиссии очень значительный объем денежной ликвидности", — отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции "Новатэка" (5,01%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (3,66%), "Русала" (2,86%), расписки HeadHunter Group (2,77%), акции "Роснефти" (2,7%), а также акции "Северстали" (2,42%), ММК (2,24%) и акции "Распадской" (2,07%).

В лидерах падения – акции ГК "ПИК" (-2,4%), префы "Башнефти" (-1,84%), акции Petropavlovsk (-1,29%), "Эн+ Групп" (-1,13%), обыкновенные акции "Россетей" (-0,97%), акции "Интер РАО" (-0,95%), банка "Санкт-Петербург" (-0,77%) и акции ВТБ (-0,73%). Валютам развивающихся стран прогнозируют лучшую динамику за семь лет

ПРОГНОЗЫ

"Охлаждающее" давление со стороны регуляторов на спрос усилилось, наиболее яркий пример – повышение экспортных пошлин, отмечает Осин из "Фридом Финанс" и в связи с этим ожидает в конце дня снижения рынка от текущих уровней.

На взгляд Малых из ФГ "Финам", выигрыши рынка до конца дня могут быть ограничены текущими уровнями.

"Уже видны признаки фиксации прибыли инвесторами, да и в целом сейчас у российского рынка акций мало козырей для продолжения роста, и при этом есть причины для коррекции, в частности, новые ограничения из-за мутации вируса не только в России, но и за рубежом", — добавляет она.