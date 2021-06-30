Эксперт назвал перспективные российские акции
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Восстановление пострадавших в кризис компаний и перспективы роста дивидендных выплат по ключевым "фишкам" нефтегазового и финансового секторов формируют уверенность в сохранении позитивной динамики рынка акций, сказал РИА Новости начальник отдела экономического и отраслевого анализа ЦАЭ Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
"В среднесрочной перспективе российский рынок акций выглядит достаточно привлекательно. Текущая недооценка индекса Мосбиржи составляет около 15%, что обусловлено недоучетом текущих цен на нефть и спадом оптимизма на глобальных рынках", — отмечает он.
Так, завершение строительства "Северного потока 2" и развитие "Ямал СПГ" окажут положительное воздействие на динамику роста акций "Газпрома" и "Новатэка", считает эксперт.
Также тенденции к восстановлению бизнеса позволяют обратить внимание, в частности, на привилегированные акции Сбербанка и акции Мосбиржи, способных показать хорошие результаты в среднесрочном периоде.
"Перспективы роста рынков золота и серебра позволяют отметить большой потенциал производителей драгоценных металлов. Из транспортного сектора особое внимание стоит уделить акциям "Аэрофлота" и "Совкомфлота", способных к концу года показать улучшение операционных и финансовых результатов. Ну и комфортность экономической ситуации в России дает нам основание с оптимизмом смотреть на акции потребительского сектора, среди которых мы выделяем "Магнит" и "Детский Мир", — отмечает Локтюхов.
В то же время эксперт рекомендует консервативным инвесторам обратить особое внимание на рынок российских облигаций. "Часть компаний, например, из сталелитейной отрасли, имеют слабые предпосылки для роста доходов и дивидендных выплат. Это хорошая возможность заменить подобные акции в портфеле на десятилетние облигации, доходность по которым находится в районе 7,2%", — считает он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210630/834076850.html