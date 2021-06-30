МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Восстановление пострадавших в кризис компаний и перспективы роста дивидендных выплат по ключевым "фишкам" нефтегазового и финансового секторов формируют уверенность в сохранении позитивной динамики рынка акций, сказал РИА Новости начальник отдела экономического и отраслевого анализа ЦАЭ Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Валютам развивающихся стран прогнозируют лучшую динамику за семь лет

"В среднесрочной перспективе российский рынок акций выглядит достаточно привлекательно. Текущая недооценка индекса Мосбиржи составляет около 15%, что обусловлено недоучетом текущих цен на нефть и спадом оптимизма на глобальных рынках", — отмечает он.

Так, завершение строительства "Северного потока 2" и развитие "Ямал СПГ" окажут положительное воздействие на динамику роста акций "Газпрома" и "Новатэка", считает эксперт.

Также тенденции к восстановлению бизнеса позволяют обратить внимание, в частности, на привилегированные акции Сбербанка и акции Мосбиржи, способных показать хорошие результаты в среднесрочном периоде.

"Перспективы роста рынков золота и серебра позволяют отметить большой потенциал производителей драгоценных металлов. Из транспортного сектора особое внимание стоит уделить акциям "Аэрофлота" и "Совкомфлота", способных к концу года показать улучшение операционных и финансовых результатов. Ну и комфортность экономической ситуации в России дает нам основание с оптимизмом смотреть на акции потребительского сектора, среди которых мы выделяем "Магнит" и "Детский Мир", — отмечает Локтюхов.

В то же время эксперт рекомендует консервативным инвесторам обратить особое внимание на рынок российских облигаций. "Часть компаний, например, из сталелитейной отрасли, имеют слабые предпосылки для роста доходов и дивидендных выплат. Это хорошая возможность заменить подобные акции в портфеле на десятилетние облигации, доходность по которым находится в районе 7,2%", — считает он.