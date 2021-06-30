МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс доллара уверенно растет к евро и иене после публикации статистики из США, оказавшейся лучше ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные торгов. Цена Urals в Европе за первое полугодие достигла максимума с 2018 года

По состоянию на 18.19 мск курс евро к доллару снижался до 1,1862 с уровня прошлого закрытия в 1,1895 доллара; курс доллара к иене рос до 110,94 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,5 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,28%, до 92,31 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статистику из США, согласно которой число рабочих мест в частных компаниях страны в июне выросло на 692 тысячи при прогнозе роста на 600 тысяч.

Статданные по Европе совпали с ожиданиями аналитиков, что не добавило на рынок оптимизма и не подтолкнуло евро к росту по отношению к доллару. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по предварительной оценке, замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее, а безработица в Германии в июне составила 5,9%, не изменившись по сравнению с пересмотренным показателем мая.