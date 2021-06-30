МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки. Эксперт назвал перспективные российские акции

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,63%, до 7,74 доллара, "Новатэка" — на 3,93%, до 219,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,87%, до 92,62 доллара, "Газпрома" — на 1,09%, до 7,62 доллара, а "Газпром нефти" — на 1,72%, до 29,6 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 0,21%, до 34,07 доллара, НЛМК — подорожали на 0,96%, до 31,5 доллара. Цена бумаг "Северстали" увеличилась на 1,8%, до 21,5 доллара.

Стоимость расписок ВТБ выросла на 0,15%, до 1,33 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 0,98%, до 16,61 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,11%, до 87,5 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 1,42%, до 8,6 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 0,75%, до 14,51 доллара. Расписки "Ленты" не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 3,37 доллара.