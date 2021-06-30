МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером падает к доллару и стабилен к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,185 доллара, следует из данных торгов.

Окончание месяца и квартала, а с ними и налогового периода июня ознаменовалось активизацией покупки валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.32 мск рос на 35 копеек, до 73,11 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 86,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Нефть в 2021 году подорожала рекордными за 12 лет темпами

РУБЛЬ В МИНУСЕ

Российская валюта активно снижается к доллару и в меньше степени – к евро на фоне падения европейской валюты на форексе, которое традиционно воспринимается, как ослабление аппетита к риску.

Инвесторы обратили внимание на статистику из США, согласно которой число рабочих мест в частных компаниях страны в июне выросло на 692 тысячи при прогнозе роста на 600 тысяч.

Статданные по Европе совпали с ожиданиями аналитиков, что не добавило на рынок оптимизма и не подтолкнуло евро к росту по отношению к доллару. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по предварительной оценке, замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее, а безработица в Германии в июне составила 5,9%, не изменившись по сравнению с пересмотренным показателем мая.

При этом основные западные фондовые индексы также в основном снижаются, сигнализируя о пониженном спросе на риск. "Развивающиеся" валюты также в основном слабеют к доллару.

При этом нефть прибавляет в цене. Сорт Brent дорожает на 0,5%, до 74,7 доллара.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 июня, снизились на 1,5%, или на 6,7 миллиона баррелей, до 452,3 миллиона баррелей, сообщило минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 4,7 миллиона баррелей.

Участники рынка также обратили внимание и на заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она, в частности, сказала, что Банк России в текущем году проведет обзор денежно-кредитной политики, и в его рамках обсудит величину таргета по инфляции и операционную процедуру денежно-кредитной политики.

Возможный пересмотр процедур может создавать дополнительную неопределенность, что может негативно влиять на курс рубля и его волатильность, отметил Егор Сусин из Газпромбанка.

Кроме того, Набиуллина заявила, что рост ставок мировых центробанков на фоне непомерных долгов может привести к новым финансовым проблемам, волне банкротств и волатильности рынков.

В итоге доллар прибавляет к рублю 0,5%, евро почти не меняется. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет. Аналитики рассказали, что ждать от рубля и бирж в июле

ПРОГНОЗЫ

Рубль и нефть второй день подряд демонстрируют не очень обычную взаимосвязь: нефть дорожает 2 дня подряд, рубль при этом дешевеет к доллару, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

По итогам июня рубль укрепился к доллару на 0,7% и вошел в тройку лидеров роста среди представителей развивающихся рынков вместе с бразильским реалом (+4%) и мексиканским песо (+0,6%), оценивает он. "Это сигнализирует о том, что российские активы стали куда более привлекательными с позиции carry trade, если сравнивать с весенним периодом", — добавляет Шульгин.

Инвесторов в рамках carry trade привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.

Впрочем, в копилку факторов не в пользу рубля в среду добавилось возможное повышение таргета по инфляции, о котором сообщила Набиуллина, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Согласно нашим ожиданиям, завтра курс может находиться в районе 73 рубля за доллар", — оценил он.