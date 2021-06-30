МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США закрыли торги среды преимущественно ростом, завершив при этом первое полугодие скачком на 12-14%, свидетельствуют данные бирж. Нефть в 2021 году подорожала рекордными за 12 лет темпами

По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,62%, до 34503,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,17%, до 14504 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — увеличился на 0,12%, до 4296,92 пункта.

По итогам первого полугодия DJIA вырос на 12,8%, NASDAQ – на 12,5%, S&P 500 – на 14,4%, а по итогам второго квартала показатели увеличились на 4,6%, 9,5% и 8,2% соответственно. При этом все индексы в отчетном квартале установили исторические рекорды: DJIA – 35091,56 пункта в мае, NASDAQ – 14536 пункта 29 июня и S&P 500 – 4301,6 пункта в рамках торгов среды.

В апреле трейдеры с оптимизмом оценили довольно сильные отчетности компаний за первый квартал, что вселило уверенность в том, что экономика США успешно восстанавливается. Вместе с тем росли и опасения, что в ответ на улучшение экономической ситуации в стране Федеральная резервная система (ФРС) США может занять более "ястребиную" позицию.

Протокол апрельского заседания ФРС показал, что некоторые представители регулятора заявили о желании начать обсуждение плана сокращения масштабной программы покупки активов ФРС на одном из будущих заседаний, что было негативно воспринято рынками. Однако эти опасения были частично нивелированы сильными статданными по стране. Аналитики рассказали, что ждать от рубля и бирж в июле

Согласно последним данным, ВВП США в первом квартале вырос на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), безработица в США в мае снизилась до 5,8% (данные за июнь будут известны в пятницу, 2 июля), годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 5%, что является максимумом с 2008 года. Такой всплеск инфляции вызвал немало волнений на рынках. Однако глава ФРС Джером Пауэлл не раз заявлял, что Федрезерв рассматривает рост потребительских цен как временное явление.

Последний месяц квартала оказался весьма волатильным после того, как ФРС в рамках июньского заседания спрогнозировала повышение ставки в 2023 году. Но сильные статданные по экономике все же смогли ослабить опасения и повысить аппетит к риску.