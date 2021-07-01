МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются на фоне беспокойств за ситуацию с коронавирусом в мире и ее влияния на экономику, свидетельствуют данные торгов. В России зафиксирован штамм коронавируса "дельта плюс"

По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,07% — до 3588,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 2453,93 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,4% — до 3282,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,55%, до 7273 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,4% — до 28675,5 пункта.

В четверг торги на гонконгской бирже не проводятся, по итогам среды Hang Seng Index снизился на 0,53%, до 28812,12 пункта.

Ситуация с коронавирусом и распространение штамма "дельта" в мире продолжает оказывать давление на фондовые рынки, поскольку инвесторы опасаются за перспективы открытия экономики и ее восстановления. Рубль с утра символически прибавляет на дорожающей нефти

"В настоящий момент мы наблюдаем, как рынки приходят к осознанию того, что они должны учитывать риск, – который, я хочу сказать, очень высокий, – того, что COVID-19 будет с нами в обозримом будущем", — сказал агентству Блумберг аналитик IG Market Кайл Родда (Kyle Rodda).

Трейдеры также отыгрывают статистику по Китаю. Так, индекс деловой активности PMI в промышленности страны, по данным делового издания Caixin, снизился в июне до 51,3 пункта с 52 пунктов в мае, в то время как ожидалось снижение до 51,3 пункта.