События в сфере бизнеса и макроэкономики 1 июля
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CAD
|Канада — День Канады — выходной на Фондовой бирже Торонто
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (июнь)
|61,8
|63,2 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (2кв2021)
|3%
|9,6% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (2кв2021)
|4
|13 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (2кв2021)
|5
|14 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (2кв2021)
|-1
|1 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (май)
|8,157 млрд австрал. долл
|9,681 млрд австрал. долл (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июнь)
|52
|51,3 (факт)
|6:45
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,078%
|0,058% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-6,8%
|4,2% (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|59,4
|59,3
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|62,3
|62,2
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|59,4
|58,6
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|64,4
|64,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|63,1
|63,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|64,2
|64,2
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,598%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (май)
|8%
|8%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|411 тыс
|393 тыс
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|62,6
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июнь)
|50,9
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь)
|61,2
|61
|22:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (июнь)
|51,9
|49,2
|9:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г) (июнь)
|10,8%
|10,9%
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 25.06)
|595,1 млрд долл (на 18.06)
https://1prime.ru/Financial_market/20210701/834081450.html