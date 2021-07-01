МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает по основным индексам на высоких ценах на нефть и укреплении рубля, следует из динамики торгов. Как в июле будет меняться курс рубля

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.30 поднимался на 0,31% — до 3863,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,75%, до 1666,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 26 копеек, до 72,87 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 8639 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,63%, до 75,09 доллара за баррель.

Основные европейские биржи поднимаются в пределах 1,2%, фьючерсы на ведущие американские индексы растут до 0,33%.