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https://1prime.ru/Financial_market/20210701/834081828.html
Российский рынок акций растет вслед за нефтью и рублем
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Российский рынок акций подрастает по основным индексам на высоких ценах на нефть и укреплении рубля, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.30 поднимался на... ПРАЙМ, 01.07.2021
мосбиржа, торги, биржи, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает по основным индексам на высоких ценах на нефть и укреплении рубля, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.30 поднимался на 0,31% — до 3863,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,75%, до 1666,24 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 26 копеек, до 72,87 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 8639 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,63%, до 75,09 доллара за баррель.
Основные европейские биржи поднимаются в пределах 1,2%, фьючерсы на ведущие американские индексы растут до 0,33%.