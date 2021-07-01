МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет вслед за нефтью и рублем

По состоянию на 11.15 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,47% — до 7,85 доллара, "Новатэка" — на 1,5%, до 222,6 доллара, "Лукойла" — снижалась на 1,03%, до 91,67 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,38% — до 7,73 доллара, "Газпром нефти" — на 1,52%, до 30,05 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене 0,44% — до 33,92 доллара, "Северстали" — росли на 0,74%, до 21,66 доллара, НЛМК — на 0,1%, до 31,53 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,38% — до 1,33 доллара, Сбербанка — на 1,07%, до 16,78 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,9% — до 86,71 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,47% — до 8,64 доллара, "Магнита" — на 0,91%, до 14,64 доллара, "Ленты" — на 0,74%, до 3,39 доллара.