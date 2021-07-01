МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг после публикации ряда макроэкономических статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Безработица в еврозоне в мае снизилась до 7,9%

По состоянию на 12.45 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,69%, до 7086,92 пункта, французский CAC 40 — на 0,49%, до 6540 пунктов, немецкий DAX — на 0,55%, до 15617,9 пункта.

Трейдеры оценивают статистику по еврозоне. Так, безработица в еврозоне в мае снизилась до 7,9% с пересмотренного показателя апреля в 8,1%. Аналитики ожидали показатель на уровне 8%. Кроме того, безработица в ЕС снизилась до 7,3% с пересмотренного показателя апреля в 7,4%.

Далее были обнародованы данные по индексу деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, который по окончательно оценке, в июне вырос до 63,4% с 63,1 пункта в мае. При этом, аналитики ожидали сохранения показателя на уровне мая.