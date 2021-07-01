МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в четверг, обновив исторический максимум по индексу Мосбиржи на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.36 мск рос на 0,75%, до 3870,53 пункта и уже поднимался до 3871,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,17%, до 1673,16 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 24 копейки, до 72,9 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 86,53 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,85%, до 76 долларов за баррель.

Российский рынок с открытия устремился вверх вслед за глобальными фондовыми индикаторами и нефтью, отмечает Андрей Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – префы "Башнефти" (2,94%), акции "Новатэка" (2,94%), "Газпром нефти" (2,48%), "Роснефти" (2,46%), Института стволовых клеток человека (2,43%), а также акции "Лукойла" (2,31%), ТМК (2,19%), "М.Видео" (2%) и обыкновенные акции "Мечела" (1,44%).

"Наибольшее падение показывают акции ОГК-2 (-6,23%) и "Алросы" (-5,05%), что неудивительно, учитывая, что вчера они в последний день торговались с дивидендами за вторую половину 2020 года перед закрытием реестра. Дивидендная доходность по обеим бумагам к цене вчерашнего закрытия превышает 7%, поэтому сегодня мы видим по ним дивидендный гэп", — пишет Алексей Калачев из "Финама".

Также в лидерах снижения – расписки TCS, куда входит Тинькофф банк (-1,5%), акции "Аптечной сети 36 и 6" (-1,35%), Petropavlovsk (-1%), "Распадской" (-0,98%), обыкновенные акции ТГК-2 (-0,98%), акции ТГК-1 (-0,89%) и Polymetal (-0,83%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В четверг инвесторы будут следить за публикацией индексов деловой активности в других странах, данными по безработице в США и ходом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, отмечает Калачев из "Финама". В нефтяном картеле наметились разногласия: Россия выступает за увеличение добычи, а Саудовская Аравия призывает к более сдержанной стратегии, добавляет он.

"Сегодня повлиять на динамику биржевых активов способна статистика по американской экономике и, прежде всего, еженедельный отчет о количестве обращений за пособиями по безработице (15.30 мск). Слишком позитивные данные могут испугать инвесторов угрозой более скорого начала ужесточения монетарной политики ФРС", — также отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В пятницу без дивидендов будут торговаться акции "Лукойла", "Фосагро" и "Совкомфлота", напоминает Андрей Кузнецов из "Сбербанка КИБ".