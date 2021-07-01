МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно растут в четверг в ожидании внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов. США столкнулись с неожиданными препятствиями в восстановлении экономики

По состоянию на 14.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,20% — до 34469,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,05% — до 14541,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – увеличивался на 0,13%, до 4293,8 пункта.

Инвесторы ожидают публикации ряда важных макроэкономических данных по США. Так, в четверг выйдет статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице. Аналитики полагают, что число заявок за неделю, завершившуюся 26 июня, снизилось на 21 тысячу по сравнению с предыдущей неделей — до 390 тысяч. Позднее будет опубликован индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing). Эксперты полагают, что показатель в июне снизился до 61% с 61,2% в мае.

Главным же событием для инвесторов является июньская статистика по рынку труда США, которая выйдет в пятницу. Эксперты полагают, что безработица в стране в июне снизилась до 5,7% с уровня мая в 5,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 700 тысяч.

"Предпосылки для роста есть, стимулы сохраняются, доходы феноменальны", — прокомментировала газете Wall Street Journal инвестиционный директор UBS Global Wealth Management в Великобритании Кэролайн Симмонс (Caroline Simmons).