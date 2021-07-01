МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг после выхода статданных по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. Заявки на пособие по безработице в США за неделю упали больше прогноза

По состоянию на 16.33 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,18%, до 34565,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, до 14514,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,1%, до 4305,56 пункта.

Американские инвесторы оценивают статданные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 июня, которое снизилось на 51 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 364 тысяч. При этом, аналитики ожидали снижения показателя до 390 тысяч.

Позднее в четверг будет опубликован индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing). Аналитики прогнозируют, что показатель в июне снизился до 61% против 61,2% в мае.

Главным событием для инвесторов остается статистика по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу. Эксперты полагают, что безработица в стране в июне снизилась до 5,7% с уровня мая в 5,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 700 тысяч.